Zwei Vereine erhalten Basar-Erlös

Boxerrüde Max I. ist ganz begeistert, nicht wegen der Spendenschecks, sondern von seinem Spielball, den er gleich wiederbekommt. Fürs Foto muss auch er eine kleine Spielpause einlegen. Die Frauen von Inner Wheel haben im vergangenen Jahr einen Basar in St. Josef in Reutin veranstaltet und den Gewinn nun zu gleichen Teilen an das Tierheim Lindau sowie den Verein „Frauen in Not“ verteilt. Wer nun den Inner-Wheel-Basar 2017 versäumt hat, bei dem es Sachen von Frau zu Frau gab, hat am kommenden Samstag ab 9 Uhr die Gelegenheit, das nachzuholen. „In diesem Jahr haben wir auch sehr viel Neuware anzubieten“, erzählt Inner-Wheel-Präsidentin Petra Seidl, die auch Vorsitzende des Tierschutzvereins ist. Die Spende fürs Tierheim wird als Rücklage für die Fassadensanierung des Tierheims Verwendung finden. Claudia Donné vom Verein Frauen in Not (rechts) berichtet, dass die Spende die Ausstattung einer Wohnung im Oberen Landkreis finanzieren helfen wird. Über die Spende freuen sich auch (von links) Ingrid Thumerer (Inner Wheel), Petra Seidl (Inner Wheel und Tierschutzverein), Anna Lena Blaschke (Azubi im Tierheim), Renate Poralla (Inner Wheel), Christina Günthör (stellvertretende Leiterin des Tierheims), Monika Birk, Marianne Paffenholz, Cornelia Breitwieser und Wibke Zimmerhäckel (alle Inner Wheel) sowie Claudia Donné vom Verein Frauen in Not.