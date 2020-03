Zwei Tage durch die israelische Wüste

Das französische Duo Danièle Troesch und Olivier Guth vom Lindauer Mountainbike-Team Tomotion Racing haben beim Wüsten-Mountainbike-Marathons „Samarthon“ in Israel den Gesamtsieg in der Mixed-Kategorie geholt. Eine Woche später wurde Troesch beim Raid Poli Mountainbike-Marathon in La Cadière d’Azur Gesamtzweite der Frauen, Guth sicherte sich Rang drei in seiner Altersklasse.

„Seit Jahren schon wollte ich gerne am Samarathon in Israel teilnehmen, einfach um mal ein Mountainbikerennen in der Wüste zu fahren. Dieses Jahr war es endlich soweit, dass der Renntermin mit unseren Schulferien zusammenfiel“, wird Troesch in einer Pressemeldung zitiert. Die erste Etappe des Rennens führte über 71 Kilometer und 1050 Höhenmeter vom Kibbuz Ketura zum Timna Nationalpark. 15 Mixed-Duos gingen auf die Strecke, Troesch und Guth erreichten das Ziel nach 3 Stunden und 44 Minuten als Etappensieger.

In die zweite Etappe starteten die beiden dementsprechend im Führungstrikot der Mixed-Kategorie und holten sich nach 51 Kilometern und 850 Höhenmetern den Gesamtsieg im Mixed. Start und Ziel lagen im Timna Park. „Die Strecke hatte die Form einer Acht und wir fuhren zunächst auf breiten Wegen. Ab Kilometer 15 bis zum Ziel gab es dann aber fast ausschließlich Trails“, so Troesch. Zusätzlich gab es eine „Queen of the Mountain“-Wertung, ein kurzes Bergzeitfahren während des Rennens, an dem die Französin am zweiten Tag teilnahm und Platz drei bei den Damen einfuhr.

Eine Woche nach ihrer Rückkehr aus Israel ging es für Troesch und Guth spontan an die Mittelmeerküste zum Raid Poli Mountainbike-Marathon in La Cadière d’Azur. Dort wurde Troesch Gesamtzweite der Damen, während sich Guth Platz drei in seiner Altersklasse erkämpfte. „Die Beine fühlten sich insgesamt ein bisschen müde an, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, und das ist ja die Hauptsache“, bilanzierte Troesch.