Zwei Spezialkräne hieven Behelfsbrücke über die Leiblach am Grenzübergang Ziegelhaus

Mit zwei schweren Spezialkränen ist die Behelfsbrücke am Grenzübergang Ziegelhaus neben der bisherigen, maroden Brücke eingesetzt worden. Nun wird die Behelfsbrücke verkehrstauglich gemacht, also an die noch zu vollendende Umleitung angebunden und asphaltiert.

Wenn alles klappt, kann ab Montag, 16. Mai, der Verkehr dort rollen. Im Juni sind die Abbrucharbeiten der alten Brücke angesetzt, wie das Staatliche Bauamt Kempten mitteilt. Früher sei es nicht möglich gewesen, sagt der zuständige Abteilungsleiter Christian Hocke, da aus Naturschutzgründen die Laichzeit der Fische in der Leiblach abgewartet werden muss. Dann kann auch die Notstütze wieder entfernt werden, die vor längerer Zeit eingesetzt wurde, um die Verkehrssicherheit der 72 Jahre alten Brücke zu gewährleisten. Auch für die Fußgänger ist während der Zeit der Behelfsbrücke gesorgt.

Dauer der Bauarbeiten ist noch unklar

Die Planer rechneten ursprünglich damit, die neue Brücke bis März kommenden Jahres freigegeben werden kann. Dieser Termin kann aber nicht gehalten werden, ist sich Hocke sicher, denn durch den Krieg in der Ukraine seien Probleme vorprogrammiert. Er sehe sich deswegen gezwungen, den Termin für die Inbetriebnahme der neuen Brücke noch offen zu lassen.