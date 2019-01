Zwei Slalomläufe sind geplant

In Thalkirchdorf am Schwandlift findet am Sonntag das 3. Rennen des Lena-Weiss-Cups statt. Die Rennserie Lena-Weiss-Cup besteht aus insgesamt sieben Wettbewerben und wird vom Allgäuer Skiverband veranstaltet. Das dritte Rennen wird als Slalom in zwei Durchgängen gestartet. Das Regionalteam Westallgäu als Ausrichter dieser Veranstaltung erwartet die besten Allgäuer Nachwuchsrennläufer der Jahrgänge 2006 bis 2003. Die Veranstaltung zählt als DSV Schülerpunkterennen der Kategorie 3, so dass auch Rennläufer aus anderen Skiverbänden Startberechtigt sind.