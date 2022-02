Zwei Lawinen in wenigen Minuten: Skifahrer in Vorarlberg verschüttet

Zwei Skifahrer wurden am Dienstagmittag in Vorarlberg von Lawinen verschüttet. Innerhalb weniger Minuten kam es im Skigebiet Warth-Schröcken laut Polizei gleich zu zwei Lawinenabgängen.

Zunächst wurde jedoch ein weiterer Mann bis zur Hüfte verschüttet. Er war gegen 13.10 Uhr mit einer neunköpfigen Gruppe nach der Bergstation des Steffisalp-Express im freie Skigelände unterwegs. Als im Gegenhang eine kleine Lawine abging, wurde der 53-jährige Skifahrer teilweise verschüttet, konnte sich aber gleich selbst befreien und weiterfahren.

Mit LVS nach etwa 15 Minuten gefunden

Es löste sich aber unmittelbar darauf ein zweites Schneebrett, wodurch ein 61-jähriger Skifahrer komplett verschüttet wurde. Er konnte laut Behörden durch die sofortige Suche mit einem Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) nach rund 15 Minuten leicht verletzt mit Unterkühlung gerettet werden. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 13.35 Uhr fuhren zwei Brüder im Variantenbereich neben der Piste im Bereich des Steffisalp-Express im freien Gelände ab. Der 21-jährige Skifahrer fuhr an erster Stelle und querte vom Kammbereich in ein Tobel ein, wobei er bei der Einfahrt in den Hang ein Schneebrett auslöste.

Er wurde rund 100 Meter durch die Lawine mitgerissen und anschließend in einer Tiefe von etwa 140 Zentimetern komplett verschüttet. Er trug keine LVS-Ausrüstung.

Sein 23-jähriger Bruder beobachtete den Unfallhergang und wurde von der Lawine nicht mitgerissen. Er verständigte sofort die Einsatzkräfte und begann mit den Rettungsmaßnahmen.

Der verschüttete Skifahrer konnte nach rund 30 Minuten von der Bergrettung unterkühlt gerettet werden. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.