Zwei Radler stürzen an gleicher Stelle

In der Eichwaldstraße sind am Montagabend zwei Radfahrer gestürzt. Zunächst erhielt die Polizeiinspektion Lindau eine Meldung über den Sturz eines Jungen. Beim Eintreffen der Streife war der Junge nicht mehr vor Ort. Stattdessen geschah dort ein weiterer Unfall: Diesmal stürzte eine 52-jährige Frau an der gleichen Stelle. Grund der Fahrradstürze dürften mangelhaft gesicherte Fahrbahnausfräsungen gewesen sein. Die Polizeiinspektion Lindau nahm die Ermittlungen zur genauen Unfallursache auf.