Zwei Notfalltüröffnungen innerhalb von sechs Stunden

Die Feuerwehr Lindau ist gleich zu zwei Notfalltüröffnungen innerhalb von nur sechs Stunden gerufen worden. Das teilte die Feuerwehr mit. Zunächst wurde der Löschzug Hauptwache in die Kemptenerstraße gerufen. Ein Nachbar hatte Hilferufe gehört und den Notruf wählte. Die Integrierte Leitstelle Allgäu schickte darauf hin den Rettungsdienst und Feuerwehr zur Wohnung. Kurz danach kam außerdem ein Pflegedienst zur Einsatzstelle, der die Eingangstür öffnete. Der Feuerwehreinsatz wurde nach knapp 30 Minuten wieder beendet.

Fünf Stunden später wurde die Feuerwehr erneut zu einer Notfalltüröffnung, dieses Mal in die Schachenerstraße, gerufen. Ausgerückt ist der Löschzug West. Ein Bewohner konnte nach Mitteilung der Feuerwehr seine Wohnungstüre nicht selbst öffnen. Noch während der Anfahrt zur Einsatzstelle, wurde der Einsatz abgebrochen und der Löschzug konnte zurück zur Wache fahren.

Auch schon am Vortrag hatte die Feuerwehr einen Einsatz. Der Löschzug Hauptwache rückte zu einem Industrieunternehmen in die Bregenzerstraße aus. Ein Brandmelder hatte aufgrund von Reinigungsarbeiten ausgelöst. Der alarmierten Löschzug konnte auch in diesem Fall nach etwa 30 Minuten wieder abrücken. Eine Streife der Lindauer Polizei war, nachdem die Brandmeldeanlage den Alarm ausgelöst hatte, ebenfalls vor Ort.