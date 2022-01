Zwei Nachholspiele der EV Lindau Islanders neu terminiert

Der Eishockey-Oberligist EV Lindau Islanders muss noch etwas länger auf seinen Restart warten. Nachdem sich bei mehreren Akteuren des Teams der Verdacht auf die Omikron-Variante bestätigt hat, sind auch die nächsten beiden Partien gegen Peiting und Regensburg am Wochenende abgesagt worden (wir berichteten). Neue Termine hierfür gibt es nach Vereinsangaben noch nicht – anders als bei den drei weiteren Nachholspielen.

Intensives Programm

Wenn es nach Plan läuft, dann misst sich der EVL am Dienstag, 25. Januar, um 19. 30 Uhr mit dem aktuellen Oberliga-Spitzenreiter Blue Devils Weiden. Eine Woche später, am 1. Februar, soll dann um 20 Uhr das Duell zwischen den Passau Black Hawks und den Islanders nachgeholt werden. Damit steht der Lindauer Mannschaft um Trainer Stefan Wiedmaier ein sehr intensives Programm bevor. Bei Austragung aller Begegnungen hätte der EVL vom 21. Januar bis 6. Februar insgesamt acht Partien zu absolvieren. Schon länger klar ist, dass das ausgefallene Derby in Memmingen am 15. Februar um 20 Uhr gespielt werden soll.

Momentan herrscht aber noch Ungewissheit. Neue Informationen zum Wiedereinstieg ins Teamtraining werden frühestens im Laufe der Woche erwartet. Aufgrund der aktuellen Lage hat sich der EVL dazu entschieden, die Freischaltung von Tagestickets für die Heimspiele bis auf weiteres auszusetzen.