Zwei mögliche Zufahrten, beide sind umstritten: Das ist der aktuelle Stand beim Gleisdreieck

Was ist ein Planfeststellungsverfahren?

Bei einem Planfeststellungsverfahren handelt es sich um ein Genehmigungsverfahren für größere Vorhaben, die mit Infrastruktur zu tun haben. Also zum Beispiel bei Bahnangelegenheiten. Weil solche Projekte oft viele verschiedene Menschen und Institutionen betreffen, haben diese die Möglichkeit, im Zuge des Planfeststellungsverfahrens Stellung zu nehmen. So wird eine schrankenlose Straße ins Giebelbachviertel überhaupt nur deswegen geplant, weil Bürger beim Planfeststellungsverfahren für den neuen Bahnhof in Reutin die Dauer der Schrankenschließzeiten in der Holdereggenstraße angemahnt hatten. Die Bahn hatte das zunächst geleugnet, die Bürger bekamen am Ende aber Recht.