Zwei Männer schlagen sich in Lindauer Obdachlosenunterkunft

In einer Lindauer Obdachlosenunterkunft ist es am Sonntag gegen 21.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 29 und 51 Jahren gekommen. Die Männer gerieten aus bisher unbekannten Gründen in Streit und schlugen sich gegenseitig ins Gesicht, teilt die Polizei mit. Beamte trennten die beiden Streithähne. Beide erstatteten gegenseitig Anzeige wegen Körperverletzung. Alkoholkonsum dürfte wohl auch eine Rolle gespielt haben, vermutet die Polizei laut Pressemitteilung.