Zwei Männer fahren unter Alkoholeinfluss

Gleich zwei Autofahrer ertappten die Beamten der Polizeiinspektion Lindau am Mittwochabend mit Alkohol am Steuer.

Gegen 21.30 Uhr kontrollierten sie laut Polizeibericht einen 38-jährigen Fahrer eines Skodas am Europaplatz. Auf Nachfrage gab er an, ein Bier getrunken zu haben. Der durchgeführte freiwillige Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Nach Beendigung der darauf folgenden Sachbearbeitung konnte der Beifahrer, der nüchtern war, die Weiterfahrt antreten.

Gegen 22.45 Uhr hielten die Beamten einen 53-jährigen Fahrer eines Fiat in der Friedrichshafener Straße an und kontrollierten ihn. Auch bei ihm stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, heißt es im Bericht weiter. Hier ging der Wert bis fast an die 1,1 Promille, was ein Entzug der Fahrerlaubnis zur Folge gehabt hätte. Ein Test mit einem gerichtsverwertbaren Gerät ergab einen Wert von etwas über einer Promille, knapp unter dem Wert von 1,1. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Pkw-Schlüssel sicher.

Beide Fahrer erwarten nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.