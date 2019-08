Zwei Männer aus JVA Memmingen ausgebrochen - Polizei rät zur Vorsicht

Ausbruch aus Gefängnis nicht strafbar

Der Ausbruch aus einem Gefängnis an sich ist in Deutschland nicht strafbar. „Das resultiert aus der Idee, dass der Gesetzgeber anerkennt, dass jeder Mensch einen Drang nach Freiheit hat“, erklärt Matthias Jahn, Professor am Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie der Goethe-Universität Frankfurt und Richter am Oberlandesgericht. „Das ist der bestechend einfache Grundgedanke.“ Dieses Freiheitsideal, das auch einem Strafgefangenen das Recht zugestehe, nach seiner Freiheit zu streben, sei eine deutsche Besonderheit und stehe in der Tradition des Philosophen Immanuel Kant.

Die Grenze der Straffreiheit ist den Angaben zufolge allerdings erreicht, wenn der Gefangene bei seiner Flucht Rechtsgüter anderer in Mitleidenschaft zieht — etwa bei Sachbeschädigung oder Gewalt gegen Beamte. Strafbar macht sich außerdem, wer Häftlinge befreit oder ihnen zur Flucht verhilft. (dpa/lby)