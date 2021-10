Herz für Tiere in Not: Lindauerinnen gewinnen bayerischen Tierschutzpreis

Bayerischer Tierschutzpreis

Mit dem Tierschutzpreis zeichnet die bayerische Staatsregierung Menschen, Organisationen und Initiativen aus, die sich in herausragender Weise um den Tierschutz verdient machen. Die Jury für den Tierschutzpreis setzt sich aus Vertretern von Staatsministerium, Tierschutzorganisationen, Tierärzteschaft, Wissenschaft und Landwirtschaft zusammen. Der bayerische Tierschutzpreis ist in diesem Jahr mit insgesamt 17 000 Euro dotiert. 2021 geht der Preis an vier Menschen und Initiativen. Martina Schwendner und Barbara Zaltenbach-Hanßler aus Lindau erhalten mit der Auszeichnung 4000 Euro für ihre Arbeit. (lz)