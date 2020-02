Zwei Lindauer kämpfen im vier Grad kalten Wasser um Medaillen

Wer in dieser Woche unter der warmen Dusche steht oder in der warmen Badewanne liegt, sollte einmal an Michael Jeschke aus Wasserburg und Paul Bieber aus Röthenbach denken. Die beiden Schwimmer vom TSV Lindau starten ab Mittwoch bei rund vier und fünf Grad Wassertemperatur in Bled in Slowenien bei der Weltmeisterschaft im Winterschwimmen. Über 1042 Schwimmer aus 36 Ländern werden hier erwartet.

Und eine Überraschung gibt es bereits schon vor dem Start. Bieber, fünffacher deutscher Meister im Eisschwimmen, wird nicht wie ursprünglich geplant über fünf Distanzen, sondern sogar über neun Distanzen starten. Damit gehört der Westallgäuer Schwimmallrounder zu den Vielstartern im Feld. Sein Schwimmtrainer und Trainingspartner Michael Jeschke wird über vier Distanzen an den Start gehen.

Paul Bieber startet in der Altersklasse 30 bis 39 über 25 Meter Schmetterling, 25, 50, 100 und 200 Meter Brust sowie über 25, 50, 100 und 200 Meter Freistil. Michael Jeschke geht in der Altersklasse 50 bis 54 über 25 Meter Schmetterling sowie über 25, 50 und 100 Meter Freistil an den Start. „Ob es für einen Podiumsplatz reichen wird, ist eher fraglich, aber wir werden alles dafür geben“, sagten die beiden vor ihrer Abreise nach Slowenien.

Einige Nationen schicken ehemalige Olympia-Schwimmer ins Rennen. Gerade in Russland, Slowenien, Polen oder aber auch in Skandinavien ist Winter- und Eisschwimmen sehr populär, teilen die beiden mit.