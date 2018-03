Zwei knappe Niederlagen für Schachnachwuchs

Die Schlussrunden der Jugendliga und der E-Klasse bei der Schachjugend sind fürs Lindauer Jugendteam am vergangenen Wochenende im Heimspiel im Bodensee-Gymnasium knapp verloren gegangen. Am Samstag gastierte hierzu das Jugendteam aus Vöhringen in Lindau.

Wegen der starken Aufstellung der Gäste hofften die Lindauer, wenigstens nicht allzuschnell unterzugehen. Dennoch lief es überraschend gut: Nach einer Stunde lag das Lindauer Team ziemlich gut. Die Chancen am ersten Brett mit Philipp Ritter schankten im Laufe des Spiels gewaltig, am Schluss konnte sich die größere Erfahrung seines Gegners durchsetzen. Parallel einigte sich Manoel Wind mit seinem Gegner aus Vöhringen auf eine Punkteteilung.

Nach etwa eineinhalb Stunden Spielzeit mussten Adrian Kaz und Stephan Hill ihre Partien aufgeben. Am längsten kämpften Kenan Karabag und Johannes Kiefer an den Brettern fünf und sechs: Mit ruhiger Konzentration kamen sie in Vorteil, nutzten ihn und holten noch zwei volle Punkte, sodass die Lindauer Jugendmannschaft mit 2,5:3,5 knapp und mit etwas Pech geschlagen geben musste. Da sich für die Jugendliga in dieser Saison mit Vöhringen und Lindau lediglich zwei Teams gemeldet haben, ist Vöhrigen somit Jugendmeister des Schachbezirks Oberschwaben. Vöhringen muss nun mit dem Meister des Bezirks Neckar-Fils um den Aufstieg und in die württembergische Verbandsjugendliga spielen.

Am vergangenen Sonntag spielte die vierte Mannschaft des Schachclubs Lindau in der Schlussrunde der E-Klasse (Einsteigerklasse) daheim gegen Weingarten. Nach einer Stunde hatte sich Manoel Wind an Brett zwei eine sichere Gewinnstellung erarbeitet, übersah dabei jedoch im Eifer des nahenden Sieges ein Patt. Der Gegner konnte keinen Zug mehr machen, was beim Schach Punkteteilung bedeutet. Eine halbe Stunde später mussten Günther Miller-Wind und Adrian Kaz ihre Spiele verloren geben. Am längsten wurde wieder am letzten Brett gekämpft: Stella Antoniette hatte sich im Mittelspiel einen Vorteil verschafft und krönte ihr ausdauerndes Spiel nach zwei Stunden mit einem vollen Punkt. Damit endete die Begegnung gegen Weingarten mit 1,5:2,5. Weingarten gewann die Meisterschaft in der E-Klasse unangefochten mit vier Siegen in vier Spielen, gefolgt von Lindau mit zwei Siegen.

Die Mannschaftsspiele der Saison 2017/18 im Jugendbereich sind mit diesem Wochenende beendet worden – mit erfreulicher Bilanz für den Schachclub Lindau. Nach den Osterfeiertagen folgen die württembergischen Einzelmeisterschaften der Jugend, die in der Jugendherberge Lindau veranstaltet werden. Parallel dazu finden die Juniorenmeisterschaft im Bodensee-Gymnasium statt. Mehrere Lindauer haben sich für die Verbandsebene qualifiziert. Auch in der Jugendturnierserie des Schachkreises Oberschwaben-Süd waren regelmäßig Jugendliche des SC Lindau auf den Spitzenplätzen vertreten.