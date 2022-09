Zwei kleine, quirlige Nager suchen ein Zuhause

Zwei Degus tummeln sich derzeit im Tierheim. Da die beiden schon immer zusammen waren, suchen sie einen gemeinsamen Platz.

Die kleinen, quirligen Nager sind ein gutes Jahr alt und vertragen sich hervorragend. In freier Natur leben die in Südamerika beheimateten Tiere in Kolonien, so dass sie auch zu weiteren Artgenossen dazukommen können. Zur Haltung bedarf es einen großen Nagerkäfig mit entsprechenden Klettermöglichkeiten und Sandbad.

Auch wenn sie putzig anzusehen sind, sind die Tiere nicht für Kinderhände geeignet. Die tagaktiven, neugierigen, weiblichen Tiere sind keine Kuscheltiere. Degus können bis zu neun Jahre alt werden.

Tierfreunde die sich für sie interessieren, können sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau Tierheim Lindau, Telefon 08382/72365 in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim unter www.tierheim-lindau.de