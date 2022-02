Zwei junge Männer randalieren in Park – und werden von Polizist in zivil erwischt

Dass ein Polizeibeamter in seiner Freizeit gerade zufällig in der Nähe war, ist am Samstagabend das Pech zweier Heranwachsender gewesen. Gegen 22.15 Uhr beobachtete der Polizist zufällig, wie die beiden jungen Männer in einer Grünanlage am kleinen See eine Parkbank beschädigten. Er konnte die beiden 19- und 17-jährigen Täter stellen und bis zum Eintreffen einer Streife der Lindauer Polizei festhalten heißt es im Polizeibericht. Die beiden jungen Männer waren beide alkoholisiert und gaben reumütig zu, die bereits leicht beschädigte Bank kaputt gemacht zu haben. Der Schaden wir von der Polizei auf circa 500 Euro geschätzt. Für die Reparatur werden die beiden Täter aufkommen müssen. Zudem erwartet sie eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.