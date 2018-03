Zwei Jugendliche fahren Motorrad ohne Führerschein

Zwei 14- und 15-jährige Lindauer sind von der Polizei beim Motorradfahren ohne Führerschein und Versicherungsschutz erwischt worden.

Ein Zeuge hatte der Lindauer Polizei mitgeteilt, dass im Bereich des Dunkelbuchweges zwei Motorradfahrer im Wald und auf öffentlichen Straßen fahren würden. An den Motorrädern seien keine Kennzeichen angebracht. Im Zuge der Suche trafen die Beamten auf die zwei Jugendlichen. Als die beiden die Polizeistreife bemerkten, flüchteten sie in den Wald in Richtung Heimesreutin. Nach kurzer Fahndung konnten die beiden Jugendlichen in einer Scheune angetroffen werden. Beide sind nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für die Motorräder, mit denen sie gefahren waren. Zudem waren die beiden Krafträder nicht zugelassen und damit weder versichert noch versteuert. Die Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft in Kempten.