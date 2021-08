Zwei Hasendamen aus dem Tierheim Lindau suchen ein neues Zuhause

Die zwei schwarzen Hasendamen Elsa und Esmeralda befinden sich seit Mai im Tierheim. Sie wurden abgegeben, weil der Halter zu viele Tiere hatte. Die beiden Stallhasenmischlinge sind vier Jahre alt und kastriert. Sie sind viel Platz gewöhnt und erfreuen sich im Sommer auch an einem trockenen und schattigen, natürlich gesicherten Platz im Außengehege. Die beiden sind ein Herz und eine Seele und werden nur gemeinsam vermittelt. Deutlich wird ihre Verbundenheit, wenn sie gemeinsam an Haselnusszweigen und deren Blättern oder an Löwenzahn nagen. Die Langohren können auch zu einem lieben Bock dazukommen. Wer sich für das Hasenduo interessiert und mehr über sie erfahren will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau unter der Nummer 08382 / 72365 in Verbindung setzen. Weitere Infos rund ums Tierheim gibt es im Internet unter www.tierheim-lindau.de