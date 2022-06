Zwei Gesamtsiege: Mark Jagenow erwischt glänzenden Monat

Der Rückblick des Mountainbike-Teams toMotion Racing by black tusk auf den Monat Juni fällt positiv aus. Bei mehreren namhaften Marathonrennen standen Mitglieder des Lindauer Rennstalls auf dem Podium. Bereits Anfang Juni sicherte sich Mark Jagenow auf der Langstrecke des Ortler Bike Marathons Platz zwei seiner Altersklasse, Norbert Fischer wurde auf der Extremstrecke nach 111 Kilometern und 3900 Höhenmetern Achter seiner Kategorie. Außerdem gab es auch drei Siege: Beim Canyon Rhein Hunsrück Marathon in Rhens landete Thore Perske auf der Mittelstrecke bei hochsommerlichen Temperaturen auf Rang eins, und Jagenow feierte zunächst beim Swiss Bike Cup in Gränichen und dann auf der für ihn eher ungewohnten Kurzdistanz des Hegau Bike Marathons in Singen jeweils einen Gesamterfolg.

Im schweizerischen Gränischen lieferte sich Mark Jagenow beim Swiss Bike Cup über 31 Kilometer und 700 Höhenmeter hinweg einen intensiven Fight mit einem zweiten Teilnehmer, den er am Ende mit nur vier Sekunden Vorsprung für sich entschied. Über den Sieg am 18. Juni war er „mega happy“. Und nur eine Woche später durfte Jagenow über seinen zweiten Gesamtsieg der Saison 2022 jubeln. Er entschloss sich angesichts des für das erste Juliwochenende geplanten Langstreckenrennens Engadin Bike Giro, die 31-Kilometer-Kurzstrecke des Hegau Bike Marathons in Singen als Vorbelastung zu nutzen. Auch bei diesem Rennen erwischte er einen guten Start und bestritt es in der schnellen Spitzengruppe, die sich bereits Mitte des Rennens auf drei Mann reduzierte. „Einen Kilometer vor dem Ziel fingen die ersten Sprintattacken an“, erinnert sich der toMotion-Fahrer. „Ich hielt mich raus und achtete nur darauf, an dem Duo dranzubleiben.“ Mit Streckenkenntnis, taktischem Geschick und einer kleinen Portion Glück zog Jagenow laut to-Motion-Mitteilung kurz vor dem Ziel an seinen beiden Widersachern vorbei und entschied den Sprint mit einer guten Radlänge für sich. Auf der Pro-Strecke über 98 Kilometer und 2800 Höhenmeter, auf der es keine Altersklassen-Wertung gab, erkämpfte sich sein Teamkollege Mike Woland mit Rang 22 seine ersten UCI-Punkte.

Positive Überraschung für Thore Perske

Thore Perske zeigte sich beim Canyon Rhein Hunsrück Marathon in Rhens erfolgreich. Er hatte die Mitteldistanz über 57 Kilometer und 1500 Höhenmeter ausgewählt. Bereits im ersten, langen Anstieg fand er ein gutes Tempo und schloss sich bei brütender Hitze einer Gruppe an, die beim Kampf um eine Top-Ten-Platzierung dabei war. Im Ziel wartete eine positive Überraschung auf den toMotion-Fahrer: Mit seiner Zeit von 2:31,54 Stunden hatte er den Sieg in der Hauptklasse Herren sowie Platz neun der Gesamtwertung im 143-köpfigen Teilnehmerfeld davongetragen.

Schon lange auf der Wunschliste von Jürgen Langhans stand der Malevil Cup, ein internationaler MTB-Marathon. Dieser fand im tschechischen Jablonne statt. Von der Streckenführung war er begeistert: „Singletrails, Wurzelpassagen, herrliche Landschaft – Bikerherz, was willst du mehr?“, wird er in der toMotion-Mitteilung zitiert. Doch die schnell steigenden Temperaturen forderten ihren Tribut. „Zwischen Kilometer 30 und 40 hatte ich einen kleinen Durchhänger, der mich ein paar Plätze kostete“, so Langhans. „Doch zum Schluss hin wollten die Beine wieder so wie ich, und ich konnte nach 2:27 Stunden als Fünfter von etwa 70 Startern meiner Klasse finishen.“

Trotz Rippenbruch: Jan Finster beißt sich durch

Beim Laacher See Bike Marathon im rheinland-pfälzischen Nickenich verließ Jan Finster das Glück. Er bestritt den Kurzmarathon über 45 Kilometer und 1200 Höhenmeter gemeinsam mit einem Freund und mischte zunächst auch um das Altersklassen-Podium mit. Doch dann stürzte er und brach sich dabei eine Rippe. Glücklicherweise ist nichts allzu Schlimmes passiert: Finster fuhr das Rennen zu Ende und erreichte Platz acht bei den Senioren 2. Auf der 60 Kilometer langen Halbmarathon-Strecke sicherten sich seine toMotion-Teamkollegen Andreas Friedrich und Matthias Pelk die Plätze 14 und 15 ihrer jeweiligen Alterskategorie.

Abermals auf das Podium schaffte es Mark Jagenow am Pfingstwochenende. Er und Norbert Fischer hatten das Pfingstwochenende für eine Teilnahme am Ortler Bike Marathon im italienischen Vinschgau genutzt. Jagenow beendete die 69-Kilometer-Langstrecke mit 2400 Höhenmetern auf Platz 13 des 160-köpfigen Langstrecken-Fahrerfeldes und Rang zwei der Masters 3 Men-Kategorie. Fischer wählte die 111 Kilometer lange Extremstrecke mit knackigen 3900 Höhenmetern und kam nach 7:44 Stunden auf Platz 8 der Hobby 4 Men-Kategorie ins Ziel.