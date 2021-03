Zwei FU-Frauen wollen in den Bundestag

Nachdem Gerd Müller nicht mehr für den Bundestag kandidiert, zeigt sich ein vielfältiges Interesse an diesem Bundestagdirektmandat im Stimmkreis LI/OA/KE. Erfreulich sei aus Sicht der Frauen-Union (FU) Lindau, dass zwei Frauen dieses Mandat anstreben, nachdem das Fehlen der Frauen in den Parlamenten bedauert werde, wie es in einer FU-Pressemitteilung heißt.

Der Kreisverband der Frauen-Union Lindau mit ihrer Kreisvorsitzenden Nadja Krammer-Dinkelbach hat mit den FU-Kreisverbänden Oberallgäu und Kempten ihren Mitgliedern die Möglichkeit per Videokonferenz angeboten, die beiden Direktkandidatinnen Veronika Schraut (39) und Mechthild Wittmann (53) kennenzulernen und zu befragen. Dabei sei die Unterschiedlichkeit der beiden Kandidatinnen erkennbar geworden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Mechthilde Wittmann, zweifach Mutter, schilderte ihre berufliche und wirtschaftlich Kompetenz aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Berufstätigkeit als Anwältin. Sie ist zurzeit am Münchener Flughafen im Bereich Compliance tätig und sammelte politische Erfahrungen als bayerische Landtagsabgeordnete bis 2018. Seite 2018 ist sie Integrationsbeauftragte der bayerischen Staatsregierung.

Veronika Schraut hat drei Kinder und ist Professorin für Pflege und Rehabilitationswissenschaft an der Hochschule Kempten. Sie ist Stadträtin in Memmingen, im Bezirks- und Landesvorstand der Frauen-Union, im CSU Landesvorstand und vielfältig im Ehrenamt wie Elternbeirat tätig.

Beide Frauen wurden von den FU-Mitgliedern mit den jeweils gleichen Fragen nach ihrer Kompetenz zu Familien-, Sozial- und Gesundheits-, Wirtschafts- und Landwirtschaft, zu der Einstellung zum C und S, die im Namen der CSU enthalten sind, und ihrer privaten Situation der Familie befragt, sollten sie als Direktkandidatin für den Bundestag gewählt werden. „Die Vorstellung und Aussagen der beiden Kandidatinnen zeigten, dass sie für ein Bundestagsmandat bestens geeignet sind“, heißt es in der FU-Pressemitteilung weiter.

Wie wichtig der persönliche Kontakt der Abgeordneten vor Ort ist, habe Gerd Müller über die Jahrzehnte als Europa- und Bundestagsabgeordneter sowie Bundesminister gezeigt. Er sei für den Kreis Lindau und besonders auch für die Frauen-Union nicht nur der politische Abgeordnete, der sich für die Anliegen der Menschen interessiere, sondern auch ein Freund.

Dieser Wunsch wurde den Kandidatinnen, sollten sie Mitglied im Bundestag werden, mit auf den Weg gegeben.