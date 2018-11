Zwei Friseurinnen schneiden bei Meisterschaft gut ab

Ehrgeiz, Engagement, Durchhaltevermögen, Disziplin und jede Menge Training zahlen sich aus. Diese Erfahrung haben Jacqueline Mehnert und Ramona Schön gemacht. Denn die beiden Friseur-Lehrlinge aus Lindau haben bei den diesjährigen Friseurmeisterschaften in Nürnberg Spitzenplätze belegt. Bayernweit, wie auch für ganz Deutschland. Was den beiden außer Geschick und Fleiß für diesen Erfolg zugute kam, waren aber nicht nur Fleiß und Geschick, sondern sicherlich auch eine gehörige Portion Leidenschaft für ihren Beruf.

Eine Eisprinzessin wie aus dem Bilderbuch und ein echt bayerisches Mädel, das sind die Kreationen gewesen, mit denen die beiden Friseurinnen-Lehrlinge von „Petras Haarstudio“ bei den diesjährigen Friseurmeisterschaften, den „Hair Games“, gepunktet haben. Während die 17-jährige Jacqueline Mehnert sowohl in der deutschen als auch in der bayerischen Meisterschaft in den Kategorien „Wiesn-Style“ die vierten Plätze belegt hat, schaffte es die 19-jährige Ramona Schön in der Kategorie „Fantasy Make-up“ sogar auf den ersten Platz der bayerischen Meisterschaft und deutschlandweit auf den dritten Platz.

„Wir sind stolz auf die beiden“, sagt Friseurmeisterin Petra Zander für sich und ihr ganzes Team und holt Fotos von der Meisterschaft hervor, auf der sich angehende Friseure aus Bayern und ganz Deutschland jedes Jahr messen. Ein Foto zeigt eine hübsche, junge Frau im zünftigen Dirndl. Von vorn ist von ihrer Frisur nicht viel zu sehen. Detailbilder, von der Seite oder von oben aufgenommen, zeigen aufwändig geflochtene Haare, bei der jede einzelne Strähne perfekt sitzt. „Die Frisur, die ich gemacht habe, ist keine, die man im Alltag trägt“, erklärt Jacqueline Mehnert und erzählt, dass sie sich für die Meisterschaft in der Kategorie „Flechtfrisuren“ angemeldet hat, „weil ich das eben am besten kann“.

Die 17-Jährige ist im ersten Lehrjahr und hat sich von der Begeisterung für diese Art von Wettbewerben, bei denen rund 20 Friseure auf einer Bühne und unter den Augen einer Jury sowie einem Vielfachen an Zuschauern, unter Zeitvorgabe ihre Modelle frisieren und schminken, von ihrer Kollegin anstecken lassen. „Ich wollte auch mal so eine Herausforderung“, sagt sie.

Für Ramona Schön dagegen war diese Meisterschaft nicht die erste Herausforderung, der sich die Auszubildende im zweiten Lehrjahr gestellt hat. In diesem Jahr war sie schon bei jener für Baden-Württemberg und Hessen, wo sie übrigens ebenfalls den ersten Platz gemacht hat. Und im vergangenen Jahr war es eben schon mal die für Bayern und Deutschland. Damals war sie bayernweit auf dem zweiten und deutschlandweit auf dem vierten Platz gelandet. „Das hat mich so genervt. Ich wollte unbedingt aufs Sieger-Treppchen. Und deshalb habe ich mir das ganze Jahr über was ausgedacht und hab mich da voll reingehängt“, erzählt sie lachend.

Dass sich dieser Ehrgeiz gelohnt hat, zeigt nicht nur allein ihre Platzierung. Auf dem Foto ist eine zauberhaft aussehende Frau in weißem, wallendem Kleid zu sehen. Auf dem Kopf, über einer aus gewellten Haaren bestehenden Hochsteckfrisur, trägt sie eine Spitzenkrone, in der Hand hält sie ein Zepter. Das Make-up, sowohl im Gesicht als auch im Nacken, wirkt magisch. „Die Friseurin hat dafür zu sorgen, dass das ganze Modell schick aussieht. Denn, dass das Gesamtbild stimmt, ist in unserem Beruf ganz wichtig“, erläutert Petra Zander die Wettbewerbsregeln und erklärt, dass zum Gesamtbild eben nicht nur die Haare, sondern auch das Make-up, die Kleidung und die Fingernägel gehören, weswegen Friseur-Lehrlinge auch in der Kosmetik ausgebildet werden. Und trotzdem heißt es dann, üben, üben, üben. Bei speziellen Trainings, die an den Wochenenden und nicht immer vor Ort stattfinden, und nach Feierabend im Salon. „Das ist viel Freizeit, was die Jugend da investiert“, würdigt Petra Zander das Engagement ihrer Lehrlinge. Jede Menge Unterstützung bekamen die beiden außer von ihr auch von ihren Familien. Als Modelle herhalten mussten jeweils die Schwestern. „Ich habe meine fast schon gefoltert“, schmunzelt Ramona und erzählt, dass sie die Glaskrone ihrer Eisprinzessin selbst gemacht habe, ihr Vater das Zepter und ihre Mutter sie beim Kleid unterstützt habe. Der Betrieb finanziere dagegen die Trainer, die Fahrten zu den Trainings, das Essen „und das Material im Laden dürfen sie natürlich auch nutzen“, ergänzt Petra Zander und fasst zusammen: „Das Ergebnis ist eine Summe des ganzen Pakets.“

Was denn ihre Motivation dafür sei, ihre Lehrlinge derart zu fördern? „Das bringt die Jugendlichen vorwärts und sie werden sicherer. Außerdem ist der Spirit dieser Wettbewerbe, dass das eben das ganze Jahr über geht.“ Was ihnen wiederum Fleiß, Durchhaltevermögen und Kontinuität abverlange. Kompetenzen also, die nicht nur für einen Handwerksbetrieb, wie den ihren, wichtig sind, sondern auch für die jungen Leute selbst. Und dass die Teilnahme samt Platzierungen zum unverrückbaren Punkt in ihrem Lebenslauf werde, bewirke bessere Chancen im späteren Berufsleben. „Da haben sie ganz andere Möglichkeiten.“