Zwei Frauen, eine Stimme

Zum dritten Mal hat das Duo „Oh Lonesome Me“ mit den Musikerinnen Anne Stabe und Carine Schwerter am Sonntagabend einen Auftritt im Zeughaus gefeiert. Dieses Mal, um ihr erstes großes 2015 erschienenes Album zu präsentieren. Mit im Gepäck hatten sie Songwriter Christoph „Tex“ Drieschner aus Berlin, vielen bekannt als Moderator der Web-Musikshow „TV Noir“. Es war ein Abend der stimmlichen Kontraste, die einen Bogen zwischen melancholischer Traurigkeit, aber im positiven Sinne, und kraftvoll emotionsgeladenem Output schlugen.

Schaut man ihren aktuellen Tourneeplan durch Deutschland an, dann ist er ziemlich voll. Anne Stabe und die aus Lindau stammende Carine Schwertner – beide mittlerweile in Berlin lebend – haben sich während des Studiums in Nürnberg kennengelernt. Dort bei einer Straßenmusik hat auch Tex die beiden jungen Musikerinnen getroffen und es sei eine schöne Freundschaft daraus entstanden. Dankbar zeigte er sich am Abend für diese Wiederbegegnung, die er mit dem Titel „Petersburg“ würdigte. Was das Trio gemeinsam hat, ist das Lachen, die Selbstverständlichkeit des Auftretens und eine gute Laune, die ohne Schenkelklopfen auskommt.

Stabe und Schwerter besingen an E-Piano und Akustik-Gitarre die Liebe mit all ihren Fallstricken in einer immer wieder die Zuhörer überraschenden Stimmvielfalt.

Nein, tieftraurig wird es nicht. Nur manchmal, in „Here no longer“, wenn Carine Schwerter eindringlich und unmissverständlich tönt, geraten Songs an die Grenze von Existentiellem. Was raus muss, muss raus, ist ihr Motto, und dabei geht es wie so oft um Gescheitertes im Leben. Doch nicht frontal, sondern in Liedzeilen wie „Geträumt von diesem einen Leben, den goldenen Stunden wie für uns gemacht, unser Luxus sind doch wir, wir, wir!“ verpackt in Sinnhaftes. Selbst und vor allem in so poetisch wandelbaren Titeln wie „Und wann kommt es irgendwann mal wieder auf die Liebe an“, die sprachliche Glücksmomente bereiten.

Offenherzig bis melodramatisch

Den Kontrast zu „Oh Lonesome Me“ boten die Soli von Tex an Gitarre und E-Piano. Sein Stil ist härter und emotionaler zugleich. Mal raubeinig und kratzig, mal in gehauchter Obertonlage in seiner Hommage an diejenigen Menschen, die nicht merken würden, wie toll sie seien. Offenherzig und direkt, wenn es um die Frage geht, warum die Welt so scheiß normal sei.

Kullern bei Anne Stabe und Carine Schwerter die Tränen in einen Teller voller Zweifel im brandneuen Lied „Hanna“, herrscht bei Tex im Song „Von hier bis auf´s Dach“ draußen Chaos und drinnen Krieg. „Die Knarre ruh´n lassen“, ist sein eindringlicher, melodramatisch gefärbter Appell.

Bei all den brisanten Themen geht auch Tex nie der Humor verloren, womit er sein Publikum aus der Tiefe wieder an die Oberfläche holt. Durchatmen durften alle bei einem ebenso versöhnlichen wie sinnlichen Duett von Carine Schwerter und Tex mit ihrer Interpretation von „Falling slowly“ aus dem irischen Independentfilm „Once“. (bc)