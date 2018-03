Zwei Flügel und ein großes Programm

Am Theater Lindau sind am Freitag, 9.März, Lucia Huang und Sebastian Euler als das Duo d‘ Accord zu Gast. Ab 19.30 Uhr gibt es Klaviermusik zu hören.

Das Duo d’ Accord spielt an zwei großen Flügeln ein abwechslungsreiches, innovatives und anspruchsvolles Programm zwischen alt und neu. Das ist das Markenzeichen der beiden, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Sie vergeben Kompositionsaufträge, schreiben virtuose Transkriptionen, wischen den Staub von unbekannten Werken und stehen dadurch mit ihrem gesamten Tun stets im „Hier und Heute“. Den inneren Kern bilden allerdings die Gipfelwerke der großen Meister, die sie mit einer Energie, Kraft und Intensität zu spielen verstehen, wie sie diesen nach Meinung der Fachwelt nur selten zuteilwerden, heißt es in der Mitteilung weiter. So sind unter anderem Johannes Brahms’ Variationen über ein Thema von Haydn op. 56b, Franz Schuberts Fantasie f-Moll D 940, Sergei Rachmaninoffs Suite Nr. 1 „Fantaisie-tableaux“ und Astor Piazzollas Tangata (für zwei Klaviere transkribiert von Pablo Ziegler) zu hören.