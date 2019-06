Zwei Feinde, die Freunde sein wollen

Auf viel Interesse ist am Dienstag die von den Friedensräumen und dem Kulturamt veranstaltete Lesung aus dem Roman „Who the Fuck is Kafka“ der israelischen Autorin Lizzie Doron gestoßen. Hierfür saßen Gaby Brensing und Christian Bandte auf dem Podium der Hinterbühne im Stadttheater Lindau. Persönlich angereist war Lizzie Doron. Sie stand im Mittelpunkt dieses Abends, der tiefere Einblicke in das Zusammenleben zwischen Israelis und Palästinensern vermittelte.

2017 habe Mathilde Recksiek die in Berlin und Tel Aviv lebende Lizzie Doron in Hohenems kennengelernt. „Ich könnte ja mal fragen, ob sie nach Lindau kommt“, meinte sie. Gesagt, getan. Prompt kam ein Ja zurück. „First of all, Shalom“, reagierte Doron in ihrer ebenso charmant-heiteren wie ernsten Art.

Den Auftakt machten Gaby Brensing und Christian Bandte mit einer Lesung von Auszügen aus dem 2015 erschienenen Buch „Who the Fuck is Kafka“. Deklariert als Roman, steckt hinter dem Fiktionalen Dorons eigene Geschichte, die mit der Einladung von israelischen und palästinensischen Intellektuellen zu einer Friedenskonferenz in Rom beginnt. Dort stößt sie mehr ungewollt als gewollt auf den Ost-Jerusalemer Fotografen und Menschenrechtsaktivisten Nadim Abu Hanis, woraus sich weniger eine Freundschaft, vielmehr ein gewagter Pilotversuch als Annäherung zweier zutiefst verfeindeter Parteien anbahnt. Bandte bezog die Position von Nadim, Brensing las die Partien von Lizzie. Das zusammen erbrachte einen äußerst lebhaften Dialog, der zu gleichen Teilen den jüdischen Humor und die bittere Tragik forcierte. Wenn Nadim auf dem Podium in Rom erzählt, wie lange er am Flughafen in Israel gefilzt wurde, sodass schließlich der gebuchte Flug verfiel und er sich wie gewohnt stundenlang im Duty Free Shop vergnügen durfte. Das Publikum lacht, nur ob es für Nadim wirklich ein echter Spaß ist?

Doron ist ein überbordender Erzählstil zu eigen, der die Zuhörer elektrisierte. Es ist ein Mix aus persönlich Erfahrenem und distanziertem Blick auf die beiden Regime. Das macht ihre Offenheit und Spontaneität aus. „Wie kamst Du dazu, dass Du Romane schreibst?“, ging Recksieks Frage an die Autorin, die sich Anfang der 2000er Jahre mit dem Holocaust auseinandersetzte. Das sei sehr populär gewesen bis dahin, dass ihr Erstling „Warum bist du nicht vor dem Krieg gekommen?“ (1998) in Israel zur Pflichtlektüre wurde. Mittlerweile nicht mehr, seitdem Doron offen den Konflikt zwischen Israel und Palästina thematisiert. „Who the Fuck is Kafka“ und „Sweet Occupation“ von 2017 sind nur in deutscher Sprache erschienen. Niemand lese diese Bücher, hielten ihr ihre Verlage in Israel, Schweden und Frankreich vor. Der Holocaust verkaufe sich so gut, aber das – nein, musste sie sich anhören. Wo sie doch bis dahin geglaubt habe, dass Literatur keine Grenzen kenne. Doch damit nicht genug und da ist er wieder, dieser Humor, wenn in Israel nun niemand die deutschen Ausgaben verstünde, sodass sie ins Hebräische rückübersetzt würden, aber nicht mehr mit der Ursprungsversion identisch seien.

Im weiteren Verlauf der Lesung kam Lizzies Besuch in Nadims Ost-Jerusalemer Heimat zur Sprache. Welche Ängste um das eigene Leben dieses Unterfangen bei aller Neugier auf den anderen auslöste und mit welcher Ironie sie erfahrenen Traumata begegnen. Am Schluss dieses bewegenden Abends gingen Fragen aus dem Publikum an Doron, teils übersetzt von Dorothea Zorn. Und was ist nun mit Kafka? „It´s a very nice situation“, setzte sie zur nächsten Geschichte an, die sich bei einem Abendessen in Tel Aviv mit Nadim und einer vermögenden Gönnerin zutrug. Er alles von der Besatzung erzählte und sie nonstop ausrief: „It´s Kafka!“ Ein sehr surrealistischer Abend sei das gewesen, der mit Nadims „Who the Fuck is Kafka!“ endete.