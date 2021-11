Zwei Fehlalarme bei der Lindauer Feuerwehr an einem Tag

Die Lindauer Feuerwehr hatte am Montag viel zu tun. Gleich zweimal wurde sie zu Einätzen alarmiert worden - beides mal war es ein Fehlalarm.

Der erste Einsatz der Woche erreichte die Feuerwehr laut Pressemitteilung am Montagnachmittag gegen viertel vor drei. Am Marktplatz auf der Insel habe in einem Geschäft die Brandmeldeanlage ausgelöst. Schon beim Betreten des Gebäudes rochen die Feuerwehrleute angebranntes Essen.

Jemand hatte Essen in der Mikrowelle zubereitet

Nachdem die Feuerwehr direkt einen Trupp geschickt hatte, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Weil jemand Essen in der Mikrowelle warm machen wollte, sei es offenbar zu Rauch gekommen und der Alarm wurde ausgelöst. Nach der natürlichen Belüftung der Küche konnte die Anlage ausgestellt werden, so teilt es die Feuerwehr mit.

Der Einsatz für die Feuerwehr war nach etwa einer halben Stunde beendet. Im Einsatz waren der Löschzug Hauptwache, die Hauptamtliche Wachbesatzung, sowie die Löschgruppe Altstadt und eine Streife der Polizei.

Nachbarn hatten ein lautes Signal gehört

Am späten Montagabend um halb zehn musste die Löschgruppe Altstadt erneut ausrücken. Nachbarn hatten ein lautes Geräusch aus einer Wohnung in der Bindergasse gehört, wie die Lindauer Feuerwehr berichtet.

Als die Feuerwehr im Begriff war, die Wohnung zu öffnen, erreichte der Bewohner der Wohnung die Einsatzstelle. Mit dessen Schlüssel konnten sie die Wohnung öffnen. „Glücklicherweise stellte sich die Auslösung der privaten Warnanlage als Falschalarm heraus“, schreibt die Feuerwehr.

Die Polizisten, die auch angerückt waren, und die Feuerwehrleute, konnten bald wieder das Haus verlassen und den Einsatz nach einer halben Stunde beenden.