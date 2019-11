Zwei Fahrradfahrer stoßen zusammen

Zwei Fahrradfahrer sind am Donnerstagmorgen in Hoyren zusammengestoßen. Während ein 55-jähriger Radler die Schönauer Straße stadteinwärts befuhr, staute sich der Verkehr in der Gegenrichtung, berichtet die Polizei. Hier fuhr eine 48-jährige Fahrradfahrerin und wollte eine Lücke zum Linksabbiegen nutzten. Sie übersah dabei jedoch den anderen Fahrradfahrer und stieß mit diesem zusamme. Beide stüzten. Der Mann verletzte sich dabei leicht, die Radlerin blieb unverletzt. An den beiden Fahrrädern entstand Schaden von etwa 200 Euro.