Zwei Fahrradfahrer stoßen zusammen

Auf dem Fuß- und Radweg bei dem Parkplatz „Blauwiese“ hat sich am Montag gegen 20.20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern ereignet. Ein 19-jähriger Mann fuhr mit seinem Fahrrad hinter einer 54-Jährigen. Beide fuhren in Richtung Achstraße. Kurz vor der rechten Abzweigung in Richtung Kemptener Straße überholte der 19-Jährige die vor ihm fahrende Frau, weil er glaubte, dass diese nach rechts weiter fahren werde. Die Frau wollte jedoch dem Verlauf des Weges in der Linkswendung folgen. Handzeichen wurden nicht gegeben, teilt die Polizei mit.

Da der Mann überholend nach rechts in Richtung Kemptener Straße fuhr und der Seitenabstand wohl sehr gering war, stießen beide zusammen und stürzten. Die Frau wurde dabei verletzt und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.