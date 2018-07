Zwei Fahrräder auf der Insel geklaut

Auf der Lindauer Insel sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Fahrräder aus der Schafgasse gestohlen worden. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Die Fahrräder im Wert von 2500 und 3000 Euro waren mit einem Schloss an den dortigen Abstellpfosten befestigt. Der bisher unbekannte Täter hatte das Schloss vermutlich mit einer Zange durchgezwickt und die Räder mitgenommen.

Falls Bürger zu diesem Fall etwas Auffälliges wahrgenommen haben, bittet die Polizei um eine Meldung der Beobachtungen unter Telefon 08382 / 91 00. Einklappen Ausklappen