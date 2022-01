Zwei Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Gleich zwei Autofahrer sind am Sonntagnachmittag und in der frühen Montagnacht ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt worden. Dies teilt die Polizei mit.

Gegen 15.30 Uhr wurde ein 32-jähriger Gebäudereiniger aus Friedrichshafen in der Reutiner Straße durch eine Streife der Lindauer Polizei kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann nur eine Fahrerlaubnis aus dem Kosovo vorzeigen konnte. Da er aber schon seit 2019 in Deutschland wohnhaft ist, hätte er seinen Führerschein umschreiben lassen müssen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, ein Arbeitskollege konnte das Fahrzeug dann weiterfahren.

Am frühen Montagmorgen gegen 00.30 Uhr kontrollierte die Lindauer Bundespolizei ein italienisches Fahrzeug. Der Fahrer, ein 46-jähriger brasilianischer Staatsangehöriger, konnte auch nur einen brasilianischen Führerschein vorweisen. Da er bereits seit über einem halben Jahr in Italien wohnt, hätte auch er eine italienische Fahrerlaubnis beantragen müssen. Er musste seine Fahrt in Lindau beenden, die weitere Sachbearbeitung wurde dann von der Polizeiinspektion Lindau übernommen.

Gegen beide Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.