Zwei dritte Plätze

Mit dem 72. Internationalen Oberharzer Tanzsportturnier in Braunlage und dem Internationalen Oberbayerischen Pfingstturnier in Unterschleißheim sind während der Pfingstwoche zwei klassische Events des Tanzsports ausgetragen worden. An beiden Veranstaltungen nahmen Gisela und Wolfgang Friedrich vom „tanzclub 75 lindau“ teil – und das mit Erfolg: Laut Pressemitteilung ertantzen sich die Lindauer zwei Podestplätze.

Der TSC Grün-Weiß Braunschweig veranstaltete am Pfingstmontag im großen Ballsaal des Maritim Hotels in Braunlage/Harz ein großes Turnier mit mehr 250 Teilnehmern. Diese gingen in sämtlichen Seniorenklassen an den Start. Das Paar Friedrich begann vor großer Zuschauerkulisse und in sehr schönem Ambiente bei den Senioren IV S Standard, der höchsten Klasse des Tanzsports bei den Amateuren – trotz einer nicht ganz ausgeheilten Fußverletzung von Gisela Friedrich. Insgesamt 42 Paare konkurrierten bei diesem Ranglistenturnier anlässlich der Qualifikation „Leistungsstarke 66“ um die Plätze.

Nach langen Vor- und Zwischenrunden sicherten sich die beiden besten deutschen Paare – Ehepaar Schmitz aus Erftstadt und Ehepaar Maskow aus Delmenhorst – die Plätze eins und zwei. Der dritte Rang war hart umkämpft, doch setzte sich das Paar Friedrich als amtierender Bayerischer Meister letztlich gegen den aktuellen Baden-Württembergischen Meister durch. Trotz Verletzung konnten sich die beiden Lindauer damit gegenüber dem Vorjahr um einen Platz verbessern – und als bestes Paar aus dem süddeutschen Raum einen Platz auf dem Podest feiern.

Auf drei Tanzflächen gleichzeitig

Schon am darauffolgenden Samstag starteten sie erneut bei den Senioren IV S Standard – diesmal im Süden Deutschlands bei den Internationalen Oberbayerischen Pfingsturnieren in Unterschleißheim. Abermals ein großes Turnier, bei dem auf drei Tanzflächen gleichzeitig Turniere ausgetragen werden.

Hier lief es für Gisela und Wolfgang Friedrich vom „tanzclub 75 lindau“ nicht ganz so rund wie am verlängerten Pfingstwochenende zuvor. Doch obwohl sie mit ihrer Leistung nicht ganz zufrieden waren, ertanzten sie sich auch in diesem Turnier den den dritten Platz.

Den Wettbewerb gewonnen hat das Ehepaar Mangard aus Dornbirn auf Platz eins – gefolgt vom Ehepaar Schießl (München) auf dem zweiten Rang. (lz)