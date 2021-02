Zwei Autos werden angefahren: Eines in der Ludwig-Kick-Straße, das andere in der Lugecksiedlung

Eine Zeugin hat am Donnerstag gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Ludwig-Kick-Straße beobachtet, wie ein Opel mit Frankfurter Zulassung beim Ausparken einen neben ihm stehenden Mercedes mit Lindauer Kennzeichen beschädigte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrzeugführer weiter. Die Zeugin konnte sich jedoch das Kennzeichen notieren und es der Polizei mitteilen. Da das Fahrzeug auf eine Firma zugelassen ist, sind weitere Ermittlungen erforderlich, um den Fahrer ausfindig zu machen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro, so die Polizei.

Bereits gegen 14 Uhr wurde der Lindauer Polizei eine weitere Unfallflucht in der Lugecksiedlung mitgeteilt. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen am Straßenrand abgestellten silbernen Mitsubishi. Auch hier machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Bei dieser Unfallflucht entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.