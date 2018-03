An der Rickenbacher Straße aus Richtung Berliner Platz hat sich am Donnerstagnachmittag am Fußgängerüberweg der Stadtbushaltestelle ein Auffahrunfall ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Eine 65-jährige Autofahrerin hielt an dem Zebrastreiben und eine hinter ihr fahrende 49-Jährige bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den vor ihr stehenden Pkw auf. Es entstand ein Schaden von rund 6000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.