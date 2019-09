Zwei Autos sind am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der B 12 zusammengestoßen. Verursacht hatte den Unfall ein 84-jähriger Mann, der von der B 31 nach links auf die B 12 in Richtung Weißensberg abbiegen wollte. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 41-jährigen Fahrzeugführer. Wie die Polizei mitteilt, ist bei den Unfall niemand verletzt worden. Der Gesamtschaden an den Autos beträgt rund 8000 Euro.