Zwei Autos beschädigt: Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Sonntag bis Dienstag kam es im Bereich der Zwanzigerstraße am Parkplatz beim Milchpilz sowie im Parkhaus an der Inselhalle zu zwei mutwilligen Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Das berichtet die Polizei.

Bei einem abgestellten VW Golf am Milchpilz wurde der linke Außenspiegel abgeschlagen und bei einem abgestellten Toyota im Parkhaus wurde die hintere rechte Türe zerkratzt. Die Sachschäden belaufen sich insgesamt auf rund 1000 Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.