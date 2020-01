Zuschauer freuen sich auf besondere Momente zwischen Pferd und Mensch

Die Jugend des Reitervereins startet traditionell in das neue Vereinsjahr. Auch im Jahr 2020 zeigen sie am Dreikönigstag was sie im vergangenen Jahr mit ihren Pferden gelernt haben, heißt es in der Pressemitteilung. Das große Showprogramm beginnt am Montag, 6. Januar, um 17 Uhr in der festlich dekorierten Reithalle. Bereits ab 16.30 Uhr haben Zuschauer die Möglichkeit sich bei einem Glas Punsch, einer frischen Waffel oder einem Teller Chili auf die Show einzustellen. Der Eintritt ist frei und für überdachte und teilweise beheizte Zuschauerplätze ist gesorgt. In einer Winterlandschaft und mit glitzernden Kostümen wird das Publikum mit besonderen Momenten zwischen Pferd und Mensch, bestens unterhalten. Highlights werden große Voltigiershows und eine Quadrille mit vier verschiedenen Elementen sein. Foto: Reiterverein Lindau