Zusammen das Ufer des Bodensees sauber machen

Über 100 Menschen säuberten am Aktionstag „RhineCleanUp“ am 10. September Abschnitte des bayerischen Bodenseeufers.

Jährlich gelangen Unmengen von Müll in die Weltmeere. Millionen Tonnen von Plastik belasten die Natur. Ein großer Teil des Mülls gelangt über die Flüsse in die Meere. Dies gilt es zu verhindern. Viele Helfer*innen befreiten daher Uferbereiche des Rheins von der Quelle bis zur Mündung von Abfällen. Auf Anregung der Kreisgruppe Lindau des BUND Naturschutz in Bayern beteiligten sich am bayerischen Bodenseeufer der Landschaftspflegeverbund Lindau-Westallgäu, der BUND Naturschutz, KUMOP, Lindau Move, der Ruderclub Lindau, der Lindauer Kanuclub, Fridays for Future, der Wasserburger Seglerclub sowie das Unternehmen Firma Xomox International. Gebietsbetreuerin Isolde Miller organisierte die Aktion vor Ort. Die Seemeisterstelle des Wasserwirtschaftsamts, die Stadt Lindau sowie die Gemeinde Wasserburg unterstützen den Einsatz. Der Nonnenhorner Seglerverein plant einen Aktionstag zu einem späteren Zeitpunkt.

Vom Wäsen bis zur Wasserburger Bucht wurden zahlreiche Müllsäcke mit eingesammeltem Plastik, Glasflaschen, Getränkedosen aus Metall, Feuerzeugen und Zigarettenresten gefüllt – alles feste, hartnäckige Abfälle. Plastik gilt als besonders problematisch für die Natur, da es mit der Zeit in winzige Teile zerfällt. Dieses „Mikroplastik“ ist schwer aufzufinden und unmöglich zu entfernen. Die Erfahrung machten auch die Helfer*innen, denen Plastikbecher und -folien beim Aufheben in kleine Partikel auseinanderfielen. Diese Teilchen können mehrere hundert Jahre in der Umwelt verbleiben – mit negativen Folgen.

Ziel der Aktion ist es zu motivieren, Müll nicht achtlos wegzuwerfen und noch besser von vornherein zu vermeiden.