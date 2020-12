Zur Ausnüchterung geht’s in die Zelle

Laut schreiend und wild gestikulierend ist ein 54-Jähriger am Sonntagnachmittag vor dem Lindauer Bahnhof umher gelaufen. Einer Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei Lindau schaffte es nicht, den stark betrunkenen Mann zu beruhigen. Die Beamten eines Streifenwagens der Polizeiinspektion Lindau, die hinzugezogen wurde, nahm den Mann schließlich in Gewahrsam. Da der Österreicher keinen Mund-Nasen-Schutz trug und sich ohne triftigen Grund in Deutschland aufhielt, erwartet ihn laut Polizeibericht eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Als der Mann am Abend ausgenüchtert war, wurde er wieder aus dem Gewahrsam entlassen.