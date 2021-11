Zunftversammlung der Narrenzunft Lindau am 11.11.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Freude der Narrenzunft konnte unter den aktuell geltenden 2G-Auflagen am 11. November 2021 die diesjährige Zunftversammlung, welche letztes Jahr leider ausfallen musste, im Club Vaudeville stattfinden.

Nach der Begrüßung und einem kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr durch Zunftmeister Robert Dellinger gab es einen Ausblick auf die kommenden Monate. Mit Hoffnung blicken die Narren der Fasnacht 2022 entgegen.

Sollte es möglich sein, wird die Narrenzunft einige Umzüge in der Nachbarschaft besuchen und auch versuchen, die Lindauer Fasnacht und den Umzug am Fasnachtssonntag durchzuführen. Natürlich immer unter Absprache mit der Stadt Lindau und an die geltenden Coronaregeln angepasst. Einen Kinderball und einen Jugendball wird es leider aufgrund der momentanen Situation nicht geben.

Anschließend konnte noch zu einem erfreulichen Punkt, der Ehrung langjähriger, aktiver Mitglieder übergegangen werden. So konnten dieses Jahr wieder Orden für 5, 11, 15, 20, 25 und 33 Jahre Mitgliedschaft vergeben werden. Für ihre bereits 40-jährige Mitgliedschaft wurden Matthias Grüner und Petra Fend ausgezeichnet. Kaum zu glauben aber ein halbes Jahrhundert sind Elke Birkner, Günther Elstner, Heidrun Wäger, Heinz Auer, Ruth Dellinger und Zunftmeister Robert Dellinger Mitglied der Narrenzunft Lindau. Weil irgendwann am Häs kein Platz mehr für Orden ist, gibt es für die stolze Zahl von 50 Jahren Mitgliedschaft jeweils einen persönlich abgestimmten Geschenkkorb.

Mit einem zuversichtlichen Hoppla-Ho und einem besonderen Dankeschön an den Club Vaudeville für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und die Bewirtung beendete Robert Dellinger die bewusst kurz gehaltene Versammlung.