Zum Weihnachtsspiel am Sonntag gastiert Peiting in Lindau

Nach dem vergangenen Spielwochenende mit dem Doppelerfolg gegen die Starbulls Rosenheim steigt für den Eishockey-Oberligisten EV Lindau Islanders die nächste Heimpartie am Sonntag, 23. Dezember, ab 18 Uhr in der heimischen Eissportarena. Zu Gast ist der EC Peiting. Hier wird, beim Wiedersehen mit dem Ex-Islanders Spieler und Bayernliga-Meistercoach Sebastian Buchwieser, das Wochenende mit Spielen gegen zwei Topmannschaften der Liga laut Vorschau komplett gemacht.

Im ersten Aufeinandertreffen gegen die Oberbayern Ende September in Lindau unterlagen die Islanders am zweiten Spieltag mit 0:5. Trotz teils guter Angriffsversuche scheiterten sie meist am Abschluss oder dem bärenstarken ECP-Goalie Florian Hechenrieder. Beim zweiten Spiel in Peiting verloren die EV Lindau Islanders nach einem blutleeren Auftritt mit 0:4. Nun gilt es, den Kopf über die zwei Saisonniederlagen gegen den derzeitigen Tabellendritten freizubekommen und wieder bei Null anzufangen.

Die stärksten Spieler im Team der Peitinger sind Oberliga-Topscorer Milan Kostourek, der vor diesem Wochenende 39 Scorerpunkte aufweist, sowie die Stürmer Anton Saal und Ty Morris. Zusammen erspielten sich die drei Peitinger bereits 106 Scorerpunkte, weshalb man auf sie ganz besonders aufpassen sollte. Doch auch dem Rest des Teams ist viel zuzutrauen. Unter anderem dem ehemaligen EVL-Stürmer Marko Babic darf nicht zu viel Raum gelassen werden.

Nach der Deutschland-Cup-Pause hatte Peiting einen kleinen Durchhänger mit vier Niederlagen in fünf Ligaspielen. Seit dem Sieg über Höchstadt vor zwei Wochen zeigt die Formkurve des ECP mit vier Siegen in Serie wieder steil nach oben. Im Kampf um die Play-off-Plätze werden die Islanders alles versuchen, um die Punkte am See zu behalten. Mit der Einstellung aus den Spielen gegen Rosenheim und Zugang Viktor Lennartsson, der die komplette Woche mit der Mannschaft trainieren konnte, sollten die Chancen, gegen die Gäste aus Oberbayern etwas Zählbares zu holen, steigen.