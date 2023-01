Zum dritten Mal innerhalb einer Woche: Parkscheinautomat mit Böllern gesprengt

Bereits am 25., am 26. Dezember 2022 und am 2. Januar 2023 beschädigten bislang unbekannte Täter insgesamt drei Parkscheinautomaten (wir berichteten). Nun gibt es neue Erkenntnisse.

Wie die Polizei schreibt, handelt es sich in allen Fällen um den gleichen Blitzknallkörper.

Ferner stehe fest, dass die Täter in einem weißen Kleinwagen flüchteten. Die Beamten schreiben, dass es sich möglicherweise um einen VW Up handle.

Rückblick:

Die erste Tat ereignete sich am 25. Dezember 2022 gegen 3 Uhr am Morgen. In der Bregenzer Druckergasse wurde ein Parkscheinautomat mit einem pyrotechnischen Gegenstand der Kategorie F4 gesprengt, wie es im Polizeibericht heißt. „Durch die Wucht der Sprengung wurden mehrere Bestandteile des Automaten bis zu 20 Meter weit geschleudert.“

Keine 24 Stunden später am 26. Dezember 2022 gegen 0.45 Uhr wurde ein weiterer Automat, dieses Mal in der Schlossbergstraße, gesprengt. Er wurde durch die Attacke unbrauchbar.

So könnte das Täterfahrzeug ausgesehen haben. (Foto: Polizei Vorarlberg)

In der Riedergasse in Bregenz stand der Automat, der am frühen 2. Januar gegen 3 Uhr gesprent wurde - erneut mit einem Böller. Nach Angaben der Polizei italienischen Blitzknallkörper der Kategorie F4 (Marke: Super Explosion). Durch die Explosion wurde ein Fahrzeug auf der anderen Straßenseite beschädigt.

Die Ermittlungen ergaben, dass es sich in allen Fällen um denselben Blitzknallkörper handelt. Außerdem konnte erhoben werden, dass die Täterschaft die Tatörtlichkeit mit einem Kleinwagen, möglicherweise einem weißen VW angefahren und wieder verlassen hat. Zeugen, welche Angaben zu den Vorfällen machen können, werden ersucht sich mit der Stadtpolizei Bregenz in Verbindung zu setzen, Telefon 0043 / 5574 / 410 12 31