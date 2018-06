Zum Auftakt gibt’s Bläser mit Charakter

Nach den weißen, aromatisch duftenden Blüten der Zitrusbäume haben sich die fünf Musikerinnen und Musiker des Azahar Ensembles benannt, die sich vor sechs Jahren im nationalen Jugendorchester von Spanien gefunden haben. Ein Kammermusikstudium in Basel, Wettbewerbe und vor zwei Jahren der zweite Preis beim renommierten ARD-Wettbewerb in München haben sie zu einem perfekt harmonierenden Bläserensemble verschmelzen lassen. Obwohl sie mittlerweile Positionen in verschiedensten Orchestern (Zürich, Berlin, Malaysia) einnehmen, gelingt es ihnen, die Kammermusik im Bläserquintett weiter zu pflegen. In Lindau erlebte man sie zur Eröffnung der Konzertsaison mit einem farbenreichen Programm.

Anders als im Streichquartett scheint man im Bläserquintett die einzelnen Instrumente (und ihre Spieler) als individuelle Charaktere wahrzunehmen. Da gibt es die strahlende, weiche Flöte (Frederic Sánchez Muñoz) mit ihren Girlanden oder den grellen Akzenten, die die Piccoloflöte setzt. Da gibt es die zarte und doch präsente Oboe (Maria Alba Carmona Tobella) mit ihrem eindringlichen, im tiefen Register des Englischhorns vernehmlich klagenden Tonfall. Da spielt die Klarinette (Gonzalo Esteban Francisco) mit warmen, geschmeidigen Figuren und virtuosen Arpeggien. Das Fagott (Maria José Garcia Zamora) kommentiert bald trocken ironisch, bald mit raunenden Melodien. Das Horn schließlich (Antonio Lagares Abeal) verbindet die hohen und tiefen Register der Holzbläserkollegen, kommuniziert nach allen Seiten und wartet sowohl mit Fanfarenstößen als auch mit innigen Kantilenen auf. Zusammen aber bilden die fünf doch ein facettenreiches, wohlklingendes Ganzes.

Lebendiges und natürliches Spiel im wachen Austausch

Das Spiel des Ensembles Azahar wirkt sehr lebendig, natürlich, im stetigen wachen Austausch. Ihr Eröffnungsstück von Anton Reicha, dem frühen Meister der zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch jungen Gattung Bläserquintett, spielt mit den erwähnten instrumententypischen Wendungen. Es klingt bald keck sprudelnd, bald getragen liedhaft oder zuletzt zu einem flotten Rundtanz aufspielend.

Bei dem Quintett des georgischen Komponisten Gija Kancheli, 2014 im Auftrag des ARD-Wettbewerbs entstanden und schon damals vom Azahar Ensemble brillant umgesetzt, möchte man über weite Strecken nicht glauben, dass es zeitgenössische Musik ist. Es hebt die Charaktere der Instrumente hervor, ist höchst musikantisch gesetzt, spielt mit musikalischen Zitaten, die jedoch so kurz sind, dass sie verweht sind, bevor man sie erkannt hat. Doch natürlich gibt es auch schwer zu intonierende Klangflächen, Glissandi und Akzente, die die jungen spanischen Musiker souverän meistern.

Spanische Szenerie entsteht nach der Pause mit Joaquin Turinas „La oración del Torero“: Ein ganzes Orchester scheint da auf der Bühne zu stehen, obwohl die Originalbesetzung für ein Lauten-Quartett ist. Man spürt die brodelnde Erregung der Menschen, die auf den Beginn eines Stierkampfs warten, aber auch die ängstliche Anspannung der Toreros, die sich zum Gebet versammelt haben: Für das Azahar Ensemble bietet sich eine schöne Gelegenheit, seine Musikalität und sein Können in der spanischen „Muttersprache“ zu zeigen.

Fünf befreundeten Musikern aus dem königlichen Opernorchester in Kopenhagen hat der Däne Carl Nielsen sein Bläserquintett auf den Leib geschrieben. Wieder fühlt man sich ins Theater versetzt, sieht und hört, wie sich verschiedene Persönlichkeiten unterhalten, in Szene setzen, produzieren, einander ins Wort fallen und wieder versöhnen. Nielsen behandelt jedes Instrument gleichberechtigt, nicht zuletzt deshalb hat sein Werk einen fixen Platz im relativ schmalen Repertoire der Bläserquintette. Die Spanier musizierten es mit Bravour und Witz und verabschiedeten sich mit einem Liebeslied des französischen, in Venezuela geborenen Komponisten Reynaldo Hahn.