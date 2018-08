Zum 53. Mal „O’zapft is“: Karl und Karl eröffnen das Lindauer Oktoberfest

Zwei Schläge, die so richtig gut sitzen, und das Bier spritzt sanft aus dem Zapfhahn – hier wird nichts verschwendet, und Bürgermeister Karl Schober hat das 53. Lindauer Oktoberfest am Freitagabend mit dem Fassanstich offiziell eröffnet. Das ist ein Schlag weniger als letztes Jahr.

Zuvor hat Karl Meßmer, der Vorsitzende des Musikvereins Aeschach Hoyren, die Festgemeinde nach dem feierlichen Einmarsch begrüsst und bereits an dieser Stelle den über 100 Helfern des Traditionsfestes seinen Dank ausgesprochen. Schober unterstrich Meßmers Worte und sagte: „Was Ihr für uns alle gestaltet ist einen riesigen Applaus wert.“ Im Festzelt herrschte zu dieser zeit schon seit zwei Stunden ausgelassene Stimmung an diesem noch jungen Abend der Betriebe, während sich draußen der August mit herbstlichem Regenwetter verabschiedet. Aber was macht das schon, wenn mit der Joe Williams Band direkt nach dem Fassanstich im Zelt eine heiße Party gefeiert wird, wenn bei der Wiesngaudi Frauen und Männer ihre Kräfte messen dürfen, und vor allem, wenn sich die Wiesn-Schmankerl als wahre Gaumenfreuden erweisen? Eben!

Am Samstag geht es mit der Partyband „Die Blaumeisen“ in die zweite Runde und am Sonntag findet der allseits beliebte Familientag samt Kinderprogramm und Auslobung des Schützenkönigs statt.