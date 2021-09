Zukunft jetzt!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kinder spielen mit den 17 Nachhaltigkeitszielen ein Riesen-Jenga bis der Turm umfällt, andere Besucher*innen berechnen beim Stand des BUND ihren persönlichen ökologischen Fußabdruck, Engagement Global ist mit einem ganzen Schäferwagen voller Aktionen zum Thema Nachhaltigkeit auf die Gartenschau nach Lindau gekommen, wo sich zum Beispiel mit dem Fahrrad Strom zum Aufladen des Handys erzeugen lässt. Mit zahlreichen Aktionen wird erlebbar, was Nachhaltigkeit alles bedeutet. Auch Amnesty Lindau und die Parents for Future Lindau stehen in ihren Pavillons für Informationen bereit.

Ein buntes Spektrum von Akteuren hat sich im Rahmen der Ausstellung der friedens räume Lindau und der Friedensregion Bodensee e.V. „FRIEDENSKLIMA! 17 Ziele für Gerechtigkeit und Frieden“ in Zusammenarbeit mit Engagement Global zusammen gefunden.

Das hat auch politische Prominenz angezogen. Neben Landrat Elmar Stegmann besuchten Pius Bandte, Stadt- und Kreisrat, und die Landtagsabgeordneten Thomas Gehring und Hep Monatzeder die Veranstaltung im Luitpoldpark. Monatzeder lobte die dringend notwendige Aufklärungsarbeit der entwicklungs- und umweltpolitisch engagierten Organisationen und forderte eine konsequentere Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele. „Die Gartenschau Lindau ist etwas Besonderes, weil sie neue Themen setzt und Bürgerinnen und Bürger sich mit Nachhaltigkeitsthemen wie Frieden, Klima oder Umweltschutz auseinandersetzen können,“ so der Allgäuer Abgeordnete Gehring.

Die Ausstellung „FRIEDENSKLIMA! 17 Ziele für Gerechtigkeit und Frieden“ ist noch bis zum 10. Oktober 2021 auf der Gartenschau zu sehen, soll dann auf Reisen gehen und an anderen Orten gezeigt werden.