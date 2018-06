Zukunft der Hypovereinsbank in Lindau noch offen

Grundsätzlich liefen die Geschäfte der Hypovereinsbank in der Region gut, sagten (von links) Klaus Krickl, Leiter Unternehmer Bank Württemberg-Ost, Susanne Hohmann, Leiterin Private Banking Team Bodensee, und Klaus Klug, Filialverbundleiter Lindau, beim BilanzpressegesprächDas gelte auch für die Neuiorganisation. Noch nichts sagen konnten sie allerdings zu der Frage, wo die Bank künftig in Lindau ihre Kunden bedienen wird. Bekanntlich will die HVB aus den beiden Niederlassungen am Berliner Platz und an der Zeppelinstraße auf der Insel nur noch eine modernisierte Filiale machen. Laut Klug soll die Entscheidung über den künftigen Standort bis zum Monatsende fallen.