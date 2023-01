Zukunft der Bodenseeklinik gesichert: Mangs Tochter im Vorstand

Die Zukunft der Lindauer Bodenseeklinik ist gesichert, und sie bleibt in der Hand der Familie Mang.

„Mein größter Wunsch war natürlich, dass ein Familienmitglied in das Management und in den Vorstand der Bodenseeklinik eintritt“, schreibt Werner Mang in einer Pressemitteilung. Nun sei dieser Wunsch in Erfüllung gegangen: Seine Tochter, Dr. Gloria Viktoria Mang, ist jetzt in leitender Funktion an der Bodenseeklinik tätig. Sie ist im Vorstand der Mang Medical AG.

„Meine Tochter hat dieselben Gene wie ich und macht das prima“, so Werner Mang weiter. „Sie hat auch neue Ideen und eine eigene Abteilung mit dem G-Medical-Spa gegründet, wo nicht operative Methoden auf höchstem Standard angeboten werden.“

Die beiden Enkelkinder springen auch schon in der Klinik rum. Werner Mang

Seine Tochter sei außerdem „mit dem Internet aufgewachsen“ und erschließe dadurch völlig neue Marketingstrukturen. „Ich freue mich jeden Tag, wenn ich meine Tochter in der Früh arbeiten sehe“, schreibt Mang. „Die beiden Enkelkinder springen auch schon in der Klinik rum.“

Sie freue sich ebenfalls, das Lebenswerk Bodenseeklinik von ihrem Vater fortzuführen, so Gloria Mang laut Pressemitteilung. „Es ist nicht immer ganz einfach mit einem dominanten Vater, aber ich kann viel lernen und eine strenge Schule hat noch nie jemandem geschadet“.