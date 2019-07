Zuhörer erleben eine musikalische Achterbahn der Gefühle

Dass Bibelgeschichten auf eine sehr abwechslungsreiche Art erzählt werden können, haben die kleinen und großen Akteure der evangelischen Versöhnerkirche in Zech am Sonntag eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Im Familienmusical präsentiert wurde die Liebesgeschichte von Ruth und Boas. Einzigartig war hier die Tatsache, dass es sich um Schauspieler im Alter von fünf bis 75 Jahren handelte, die sich zum gemeindeübergreifenden Projekt zusammengeschlossen hatten.

Sven Dartsch, der mit Anne Knütter dieses Musical leitete, hieß die Zuschauer charmant willkommen und begleitete die Stücke am Klavier. Und dann geschah etwas, mit dem wohl die wenigsten gerechnet hätten, das Musical wurde von einem Rap angestimmt. Die drei jungen Rapper erzählten den Beginn der tragischen Geschichte von Ruth und ihrer Schwiegermutter Naomi. Begleitet wurde das Stück durch den Gesamtchor. „Hört, was wir euch jetzt erzählen, die Geschichte darf nicht fehlen, bei den vielen tollen Stellen, die in der Bibel stehen“, schallte es durch die Kirche und zog augenblicklich die Zuhörer in ihren Bann.

Die Bühne war sehr detailreich geschmückt. Seitlich standen Getreidepflanzen, ein Ortsschild von Moab war vor dem farbenfrohen Bühnenbild aufgestellt, davor stand eine Holzbank. Als Naomi und Ruth nach ihren Schicksalsschlägen nach Bethlehem zogen, wurden kleine Rucksäcke geschnürt und die beiden liefen einmal durch die Kirche, um die Zuschauer mit auf ihre Reise zu nehmen. Währenddessen wurde, fast unbemerkt, die Bühne umdekoriert und das Ortsschild wies nun darauf hin, dass sich die weitere Szenerie in Bethlehem abspielte. Als von der Ernte erzählt wurde, wurde, unter vollem Körpereinsatz die Sicheln geschwungen. Hier begegneten sich schlussendlich Boas und Ruth, was durch eine musikalische Solodarbietung von Boas untermalt wurde.

Schnell wurde erneut die Bühne umdekoriert und ein Sternenhimmel kam zum Vorschein. Ruths Unentschlossenheit vor ihrem nächsten wichtigen Schritt wurde durch die Hauptdarstellerin sehr empathisch zum Ausdruck gebracht. Sollte sie sich zu Boas am Abend legen oder würde er sie zurückweisen? Doch auch Boas hegte Gefühle für Ruth, und so wurde ihre Liebe in einem Duett besiegelt. Der Erzähler führte den weiteren Lebensabschnitt der beiden aus. Sie heirateten und bekamen einen Sohn. Auch hier wurde an alles gedacht: eine kleine Puppe im Hintergrund stellte das Baby dar.

Das letzte poppige Lied des 45-minütigen Musicals lud dazu ein, den Fuß mitwippen zu lassen. Die Akteure erzählten, warum sie die Geschichte von Ruth und Boas unter all den Bibelgeschichten als so wichtig erachteten. Auch wenn der Lebensweg oft nicht leicht zu gehen sei, so spüre man oft Gottes Nähe, denn „Gott hält die Fäden in der Hand, drum singen wir Gott sei Dank“.