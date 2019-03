Zufriedener Mountainbiker aus Lindau

Für Pirmin Eisenbarth sind am vergangenen Wochenende zum Saisonauftakt zwei Mountainbikerennen auf dem Programm gestanden. Am Samstag nahm der Lindauer Fahrer an einem Shorttrack-Rennen der Kategorie C3 in der Innenstadt von Krumbach teil. Am Sonntag war Eisenbarth bei einem Cross-Country-Rennen unterwegs, wie er mitteilte.

Beim ersten Event ging es für Eisenbarth 25 Minuten auf einem engen Stadtkurs mit Treppenstufen bergauf und bergab. Kopfsteinpflaster und Rampen machten das Rennen sehr unrhythmisch und somit extrem anstrengend. Mit Hunderten Zuschauern am Streckenrand bei schönem Wetter machte dem Lindauer die Ausfahrt großen Spaß. „Und mit Platz sieben bin ich auch sehr zufrieden“, so Pirmin Eisenbarth rückblickend.

Technisch anspruchsvolle Strecke

Der nahm am Sonntag an einem Cross-Country-Rennen der Kategorie C2 teil. Hier waren sieben Runden zu je vier Kilometer und 150 Höhenmeter zu bewältigen. Mit vielen Wurzelpassagen auf schräg abfallendem Gelände, künstlich aufgeschütteten Sprüngen und Rockgardens war das Rennen in Obergessertshausen technisch sehr anspruchsvoll.

Nach einem äußerst schnellen Start musste Eisenbarth gegen Ende der ersten Runde etwas das Tempo drosseln. „Doch kam ich schnell wieder in meinen Rhythmus. Ab hier kam mir meine Marathonform Runde um Runde mehr zugute. Kontinuierlich wurden meine Rundenzeiten immer schneller und ich machte Platz um Platz gut, bis ich am Ende als Elfter ins Ziel fuhr“, erzählte Pirmin Eisenbarth.

„Super zufrieden“ zeigt er sich laut Pressemitteilung mit dem Ausgang des Rennens. „Ohne Beschwerden oder einem Einbruch gegen Rennende durchzukommen, bestätigt meine aktuelle Trainingsstrategie und gibt mir ein gutes Gefühl für die nächsten Rennen“, sagt der Lindauer. Der geht in der soeben begonnenen Rennsaison fürs Team Saikls aus Meckenbeuren an den Start.