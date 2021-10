Züge fahren im Oktober und November zwischen Lindau und Friedrichshafen anders

Weil in Nonnenhorn am Bahnsteig gebaut wird, kommt es vom 20. Oktober bis zum 14. November bei den Zügen der Linie RE5 und RB93 zwischen Lindau Insel und Friedrichshafen Stadt zu Fahrplanänderungen. Einige Züge fahren dann schon vor der gewohnten Abfahrtzeit ab, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Auch bei den Zugfahrten zwischen Friedrichshafen Stadt und Hafen komme es vereinzelt zu Änderungen.

Der letzte Zug, der RE 4235, ab Friedrichshafen Stadt fällt am 25. Oktober, vom 2. bis 4. November und am 7. November aus und wird durch einen Bus ersetzt.

Schienenersatzverkehr im Einsatz

Der erste Zug, der RE 4204, ab Lindau Insel, fällt am 26. Oktober, vom 3. bis 5. November und am 8. November aus und wird durch einen Bus ersetzt. Am 20. Oktober fährt ein Bus im Schienenersatzverkehr bis Kressbronn und erreicht dort den Zug Richtung Friedrichshafen Stadt.

Die geänderten Fahrzeiten der Züge und Ersatzbusse sind auf www.bahn.de sowie im DB Navigator verfügbar.