Zu wenige Helfer für die Flüchtlinge im Landkreis

Gisela und Hilmar Jobst vom Helferkreis „Offene Türen“ erinnern sich noch gut an die Zeit vor etwa fünf Jahren, als die ersten Flüchtlinge im Landkreis Lindau ankamen. „Alles war leicht und voller Freude“, erzählt Gisela Jobst. „Es war eine schöne Zeit.“ Die Menschen hätten die Flüchtlinge mit offenen Armen empfangen, schnell war die Zahl der Ehrenamtlichen auf etwa 100 Helfer angewachsen. Doch einige sind mittlerweile wieder abgesprungen. Dabei sind viele Flüchtlinge noch immer auf Hilfe angewiesen. Manche mehr denn je.

„Die Arbeit ist immer schwieriger geworden“, sagt Gisela Jobst. Am Anfang, als Menschen aus Syrien, Afghanistan oder Somalia nach Lindau kamen, sei es vor allem darum gegangen, den Asylbewerbern Deutsch beizubringen, ihnen zu zeigen, wo der nächste Supermarkt ist, und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie willkommen sind. „Heute muss jeder ein Fachmann sein.“

Denn das Schicksal eines jeden Flüchtlings ist anders, sodass die Fälle nicht miteinander vergleichbar sind. Was für den einen Flüchtling gilt, gilt für den anderen lange nicht. Dazu kommt der Kampf mit den Behörden, der so manchen überfordert: Auch, weil Zuständigkeiten in Behörden wie der Zentralen Ausländerbehörde Schwaben (ZAB) in Augsburg häufig wechseln. Ehrenamtler haben somit oft keine festen Ansprechpartner und warten lange auf Termine.

Wer einen Führerschein hat, hat es geschafft

Sozialarbeiter Wolfgang Furitsch berät in seinem Büro in der Flüchtlingsunterkunft im Lehmgrubenweg täglich Flüchtlinge. Auch seine Arbeit hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Zwar kommen immer wieder auch neue Asylbewerber – mittlerweile oft aus Ankerzentren – in den Landkreis. „Bei ihnen geht es vor allem darum, Arbeits- und Aufenthaltsrechte zu klären“, sagt Furitsch, der bei der Diakonie Kempten-Allgäu angestellt ist. Das Gros seiner Arbeit betrifft aber diejenigen Flüchtlinge, die schon ein paar Jahre hier sind. „Die, die anerkannt sind, möchten wissen, was sie dürfen und zu welchen Leistungen sie Zugang haben“, erklärt er. Am kompliziertesten seien die Fälle, in denen Flüchtlinge rechtsgültig abgelehnt sind. „Sie stehen psychisch und emotional unter großem Druck.“ Er versuche, das Thema wieder auf ein sachliches Level zu heben – und wo es geht, zu helfen. „Bei besonders guten Integrationsleistungen kann man unter bestimmten Umständen auch aus der Duldung heraus einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis stellen“, erklärt er. Nur wüssten viele Flüchtlinge und Helfer davon nichts. „Ich versuche, das zu verbreiten.“

Die Frequenz, in der die Flüchtlinge bei Furitsch im Büro sitzen, variiert stark. „Es gibt Leute, die machen ihre Sachen einfach, andere muss man intensiver begleiten. Ich versuche, das einzuschätzen.“ Wenn jemand mit einem Strafzettel zu ihm kommt, dann freut ihn das sogar ein bisschen. „Das heißt, Sie sind im Erwerbsleben, haben einen Führerschein gemacht, haben ein Auto. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie hier angekommen sind.“

Afghanen verschwinden nach Frankreich

Andere kommen nicht zur Beratung, sie verschwinden einfach. Nach Frankreich zum Beispiel, weil sie sich dort ein besseres Leben versprechen. Gerade unter jungen Afghanen hat sich das in den vergangenen Jahren als „letzter Ausweg“ herumgesprochen. Vor allem seit im vergangenen Sommer einer von ihnen abgeschoben wurde. Farid Azizi hatte Deutsch gelernt, ging in die Integrationsklasse der Berufsschule und hatte eine Lehrstelle in Aussicht. Genutzt hat ihm das nichts. Manche der jungen Afghanen kommen nach ein paar Monaten aus Frankreich zurück. Denn dort werden sie zwar nicht in ihr Heimatland abgeschoben, geholfen wird ihnen allerdings auch nicht.

Doch auch wer in Lindau bleibt, kann durchs Raster fallen. Von den rund 100 Ehrenamtlern ist laut Hilmar Jobst nicht einmal mehr die Hälfte übrig. „Viele sind erschöpft, manche sind enttäuscht.“ Denn der Kampf mit den Behörden könne zermürben. „Und es ändert sich ja auch ständig das Gesetz“, ergänzt seine Frau. Die meisten Helfer blickten schlicht nicht mehr durch. Und die 40 bis 50 Helfer, die noch übrig sind, bekämen es einfach nicht hin, sich um alle Flüchtlinge zu kümmern. „Wir schaffen es nicht, alle Häuser im Blick zu behalten“, sagt Hilmar Jobst.

330 anerkannte Flüchtlinge ohne eigene Wohnung

Dabei wäre das heute wichtiger denn je: „Die Probleme tauchen auf, wenn die Menschen sesshaft sind“, sagt Peter Ott, Flüchtlings- und Integrationsberater beim Lindauer Landratsamt. Darunter fielen die Angst vor der Abschiebung, psychische Krankheiten, Probleme in Ehe und Erziehung oder die Suche nach einer Wohnung. Denn laut Landratsamt leben im Kreis rund 330 anerkannte Flüchtlinge als sogenannte Fehlbeleger noch immer in einer Flüchtlingsunterkunft, weil sie auf dem freien Markt keine Wohnung finden. Das ist eine Quote von 50 Prozent, insgesamt leben in den dezentralen Unterkünften im Landkreis knapp 670 Menschen.

„Es gibt nur noch ganz wenige, die sich kümmern“, bestätigt auch Edith Vögel vom Lindauer Landratsamt. Doch auch junge Flüchtlinge, die eine Ausbildung machen, bräuchten besonders intensive Betreuung. „Wir brauchen zum Beispiel Hauspaten und Ausbildungspaten, die an die Hand nehmen und moralisch unterstützen können.“ Damit könnte verhindert werden, dass die Jugendlichen ihre Ausbildung wegen Kleinigkeiten hinschmissen – und sich damit die letzte Chance auf ein Bleiberecht kaputt machten.

Vögel und Ott möchten um neue ehrenamtliche Helfer werben, damit sich die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt. So richtig viele Argumente dafür finden sie allerdings nicht. Aber kein Ehrenamtler müsse Sorge haben, sich zu überlasten. „Jeder kann machen, was er für möglich hält“, sagt Ott. „Die Helfer müssen auch lernen, nein zu sagen.“ Außerdem binde sich keiner, der sich melde, für die Ewigkeit. „Und wir Hauptamtlichen begleiten das auch“, so Vögel, die zu 50-Prozent als Integrationslotsin des Landkreises arbeitet.

Für Gisela und Hilmar Jobst gibt es auch nach vielen Jahren noch gute Gründe, sich für die Flüchtlinge im Kreis zu engagieren. „Sie geben einem so viel zurück“, sagt Gisela Jobst. „Wir können gar nicht so oft zum Essen gehen, wie wir eingeladen sind.“